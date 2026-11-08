На острові Грут-Айленд у Північній Території Австралії радіоведучий Персі Бішоп закликав розширити покриття Radio Angurugu, оскільки шість віддалених громад не мають доступу до екстрених радіоповідомлень під час циклонів та інших небезпечних ситуацій. Про це повідомляє ABC News.

У березні Бішоп провів у прямому ефірі 32 години, передаючи інформацію про рух тропічного циклону Нарелл поблизу острова. Після циклону, який повалив дерева, але не завдав значної тривалої шкоди, його роботу відзначили політики, зокрема голова уряду Північної Території Лія Фіноккіаро.

Шість громад поза зоною сигналу

Бішоп наголосив, що історія не має зводитися до його ефіру під час циклону, адже шість уразливих громад на Грут-Айленді залишаються без доступу до радіосигналу. За його словами, жителі повинні мати можливість отримувати інформацію про шторми, пожежі та інші надзвичайні ситуації, а також повідомляти зовнішньому світу про небезпеку.

Radio Angurugu мовить англійською та мовою анідільяква на частоті 102,9 FM. Наразі сигнал переважно доступний у двох найбільших громадах — Ангурґу та Умбакумба, але не сягає важкодоступних районів острова.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка без рішення про фінансування

16-річна мешканка острова Мішія Вілфред сказала, що відсутність радіосигналу створює ризики для людей у віддалених районах, де під час шторму мобільний зв’язок та інтернет можуть бути нестабільними.

Генеральний директор Земельної ради анідільяква Купа Теао підтримав розширення мовлення та заявив про потребу забезпечити зв’язок з усіма традиційними власниками земель архіпелагу Грут. Radio Angurugu є незалежною організацією, але більшість її фінансування надходить через Земельну раду анідільяква.

Водночас поки невідомо, чи профінансує рада модернізацію, яку просить Groote Broadcasting, або чи доведеться звертатися по додаткові кошти до уряду Північної Території. Уряд регіону заявив, що розгляне будь-який офіційний запит у належному порядку.

Читай нас у