Радіоведучий Філіп Осей Бонсу став журналістом року в Гані — The Rio Times

У столиці Гани Аккрі радіоведучий Філіп Осей Бонсу, відомий як O.B., став журналістом року за версією Ганської асоціації журналістів (GJA). Нагороду GJA/P.A.V. Ansah Journalist of the Year йому вручили 7 листопада 2026 року під час 30-ї церемонії GJA Media Awards, повідомляє The Rio Times.

Бонсу веде пізньопісляобідню програму про поточні події Ekosiisen на ганській радіостанції Asempa FM. Церемонія відбулася в конференц-центрі Palms готелю La Palm Royal Beach Hotel. Темою заходу стали відзначення професійних досягнень, зміцнення свободи медіа та протидія мові ненависті в цифрову добу.

Інші переможці премії

Журі розглянуло 327 робіт від 206 претендентів. Найкращим у телевізійних новинах став фрилансер Набіл Ахмед Руфаї за матеріал Stolen Childhood про дитячу працю в рибній галузі Гани. Мохаммед Фугу здобув нагороду в категорії друкованих новин, Клінтон Єбоа — за найкращий радіоматеріал, а Натаніель Атто з Joy FM отримав відзнаку за спортивну журналістику.

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Заяви про безпеку журналістів

Президент GJA Альберт Квабена Двумфур під час церемонії порушив питання безпеки працівників медіа. За його словами, у січні 2026 року в країні зафіксували п’ять нападів на журналістів, причому до трьох із них нібито були причетні співробітники силових структур. Асоціація раніше також заявляла, що ці три інциденти могли бути пов’язані з державними силовими органами.

Президент Гани Джон Драмані Махама заявив, що бюджет на 2027 рік передбачає 10 млн ганських седі як стартове фінансування Фонду розвитку медіа. За його словами, кошти планують спрямувати на підтримку добробуту журналістів, професійне навчання, розслідувальну журналістику, цифрову грамотність і тренінги з безпеки. Махама також пообіцяв поважати редакційну незалежність медіа.

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