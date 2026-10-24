У Пакистані радник прем’єр-міністра з політичних питань Рана Санаулла попередив про ризик для цивільного населення під час запланованих операцій на основі розвідданих у визначених районах провінції Хайбер-Пахтунхва. Він закликав жителів або вигнати бойовиків зі своїх населених пунктів, або залишити райони, де діятимуть силовики, повідомляє The Express Tribune.

Операції у Хайбер-Пахтунхві

За словами Санаулли, бойовики переховуються серед місцевих жителів і живуть поруч із цивільними, а не діють відкрито. Правоохоронні органи проводять у цих районах операції на основі розвідданих. Посадовець зазначив, що групи бойовиків зазвичай налічують від трьох до 15 осіб, а близько 70% із них перебувають у районах, визначених для операцій.

Він також повідомив про створення окремого комітету з розвитку для територій, яких торкнуться операції. Санаулла сказав, що після зачистки районів провінційна влада та цивільна адміністрація мають утримувати контроль над ними, щоб бойовики не могли повернутися або відновити там присутність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За його словами, раніше деякі райони доводилося зачищати по три-чотири рази, оскільки провінційна влада та цивільна адміністрація не виконували необхідних обов’язків.

Переговори з опозицією

Окремо радник повідомив, що лідеру опозиції в Національній асамблеї Махмуду Хану Ачакзаю надіслали лист із пропозицією зустрітися з прем’єр-міністром Шехбазом Шарифом для обговорення конституційних питань. Санаулла наголосив, що питання зустрічі не має стосуватися «его чи впертості».

Також він заявив, що бойовики потрапили до Пакистану з Афганістану та здійснювали атаки. Санаулла стверджував, що табори підготовки по той бік кордону фінансуються та діють за підтримки Індії, а також заявив про повідомлення щодо можливої причетності Ізраїлю до атак. Він пов’язав із цим закриття пакистанськими збройними силами кордону з Афганістаном і припинення торгівлі через нього.

Читай нас у