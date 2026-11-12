Радник Суду ЄС розкритикував скасування штрафу Google на €1,49 млрд — Channel NewsAsia

12 листопада у Брюсселі Google зазнала невдачі: радник найвищого суду Європи розкритикував рішення суду нижчої інстанції скасувати штраф у €1,49 млрд. Санкцію проти американської технологічної компанії наклали сім років тому за антиконкурентні практики, пов’язані з онлайн-рекламою. У доларовому еквіваленті штраф становить $1,7 млрд.

Штраф у справі про онлайн-рекламу

У 2024 році Загальний суд ЄС скасував рішення Євросоюзу про накладення цього штрафу. Після цього Європейська комісія оскаржила рішення, подавши апеляцію до Суду Європейського Союзу, що базується в Люксембурзі.

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Апеляція Єврокомісії

У повідомленні також наведено валютний курс: один долар США дорівнював €0,9027. Матеріал Channel NewsAsia посилається на Reuters; повідомлення датоване 12 листопада 2026 року, 17:29. На фото в матеріалі показано логотип Google біля штаб-квартири компанії в Нью-Йорку. Знімок датований 1 липня 2026 року.

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