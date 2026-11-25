Радник і посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у вівторок увечері обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу ситуацію в Газі. За даними кількох джерел Jerusalem Post, Кушнер закликав Ізраїль активізувати допуск гуманітарної допомоги до сектору перед зимою та сприяти розгортанню багатонаціонального контингенту.

Допомога перед зимою

Ізраїльський посадовець повідомив виданню, що Нетаньягу та Кушнер провели змістовну розмову про гуманітарну допомогу для Гази та підготовку до зими. За його словами, вони домовилися продовжувати спільну роботу над цими питаннями.

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Розмова також стосувалася просування інших питань, пов’язаних із планом Трампа щодо Гази.

Оцінка розмови

Посадовець Ради миру охарактеризував розмову як «дуже позитивну» та заявив, що очікує невдовзі подальшого прогресу.

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