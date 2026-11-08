Радниця губернатора Білур назвала безпеку умовою торгівлі з Афганістаном — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, радниця губернатора з питань інформації та зв’язків із громадськістю Самар Харун Білур заявила, що нормальна торгівля між Пакистаном та Афганістаном не може відновитися, доки, за її словами, з афганської території здійснюються терористичні напади на Пакистан і ставиться під сумнів суверенітет країни. Про це повідомляє Dawn.

Умова для відкриття торговельних маршрутів

За словами Білур, поновлення роботи торговельних маршрутів залежить від розв’язання законних безпекових питань Пакистану та практичної співпраці з афганською владою. Вона закликала Кабул забезпечити, щоб афганську територію не використовували бойові угруповання для атак проти Пакистану.

Посадовиця заявила, що терористична загроза зберігається, однак ситуація з правопорядком у провінції поліпшилася. Вона пов’язала це зі збільшенням поліцейського патрулювання та кращою координацією поліції із силами безпеки.

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Заходи безпеки у провінції

Білур повідомила, що ради представників районів і розвитку створюють майданчик для консультацій із місцевими жителями та сприяють проведенню операцій на основі розвідувальних даних. Вона також сказала, що від 5 до 6 тисяч осіб із майже 10 тисяч, залучених до приватної охорони, повернули до поліцейських підрозділів для повторного розподілу.

Решту випадків, за її словами, розглядають окремо з огляду на реальні загрози безпеці, з якими стикаються політичні та релігійні лідери. Білур наголосила, що доступ молоді до освіти, роботи та можливостей для розвитку необхідний для запобігання її залученню до бойової діяльності.

Заяви про державні програми

Радниця також назвала програму Sehat Card важливою для малозабезпечених сімей і сімей із нижчим за середній рівнем доходу. Водночас вона висловила занепокоєння через звинувачення в корупції, вплив зацікавлених груп і преференційне ставлення під час закупівель, наголосивши на потребі прозорості, підзвітності та дотримання принципу заслуг.

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