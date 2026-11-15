Радниця уряду Британії закликала дослідити міфи про зґвалтування в судах — The Guardian

Незалежна радниця уряду Великої Британії з питань зґвалтувань, професорка Катрін Голь, закликала докладніше дослідити розгляд справ про сексуальне насильство в судах Англії та Уельсу. Вона заявила, що суспільну увагу після засудження коміка Рассела Бренда за зґвалтування слід використати для вивчення поширення міфів про зґвалтування під час процесів і настанов, які судді надають присяжним, повідомляє The Guardian.

Заклик до прозорості судів

За словами Голь, у системі правосуддя є численні проблеми зі ставленням до людей, які повідомляють про зґвалтування та сексуальне насильство. Водночас перебіг розслідувань і судових слухань здебільшого залишається непрозорим для суспільства.

Професорка наголосила на потребі належних досліджень дій адвокатів, суддів і присяжних під час таких процесів. На її думку, це необхідно, аби потерпілі могли домагатися правосуддя, передбаченого законом.

Голь зазначила, що поліція та Королівська прокурорська служба досягли значного прогресу в межах Operation Soteria. Цей підхід передбачає зосередження розслідувань на підозрюваних, а не на поведінці потерпілих. Водночас судова система, за оцінкою радниці, відстає від цих змін.

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У звіті, опублікованому Голь минулого місяця, зазначено, що справи про сексуальне насильство, підготовлені за новою системою, можуть стикатися з серйозними перешкодами на етапі судового розгляду. Однією з можливих проблем вона назвала використання захисниками міфів про зґвалтування.

Настанови для присяжних

Комісарка у справах потерпілих Клер Ваксман також закликала запровадити юридичний обов’язок для суддів надавати присяжним настанови, якщо під час слухань висловлюють міфи про зґвалтування. За її словами, правосуддя має ґрунтуватися на доказах, а не на хибних уявленнях.

Під час процесу над Брендом його адвокат Іан Вінтер заявляв, що жінки, які висунули обвинувачення, не чинили опору, не кричали та не намагалися піти. За даними видання, Бренда засудили до понад 10 років ув’язнення після визнання винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальному насильстві щодо трьох інших.

Після вироку служби підтримки потерпілих від зґвалтування та сексуального насильства повідомили про істотне збільшення кількості звернень. Виконавча директорка Rape Crisis England & Wales К’яра Бергман заявила, що кількість дзвінків на цілодобову лінію підтримки від початку місяця зросла вчетверо.

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