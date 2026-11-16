Рафаел Камара вдруге виступить за Haas на Гран-прі Лас-Вегаса — BBC Sport

Бразильський гонщик Рафаел Камара вдруге виступить за команду Haas на Гран-прі Лас-Вегаса у США. 21-річний пілот замінить француза Естебана Окона та стане напарником Олівера Бермана, повідомляє BBC Sport.

Другий старт Камари

Камара дебютував за американську команду на попередньому етапі сезону — Гран-прі Сан-Паулу. У Бразилії він кваліфікувався 13-м, а фінішував останнім у складних умовах, коли траса була то мокрою, то сухою.

Гонщик має стати основним пілотом Haas у 2027 році. Наразі він очолює чемпіонат Формули-2, сезон якого також завершиться на двох наступних етапах — у Катарі та Абу-Дабі.

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Склад Haas на наступні гонки

За даними BBC Sport, Окона звільнили після конфлікту з керівником Haas Аяо Комацу на Гран-прі Мехіко минулого місяця. Команда ще не оголосила, хто виступатиме разом із Берманом на фінальних гонках року в Катарі та Абу-Дабі.

Резервний пілот Haas Рьо Хіракава, який замінював Окона в Мехіко, проведе першу практику в Лас-Вегасі за кермом боліда Бермана. Камара заявив, що досвід у Бразилії став для нього важливим етапом навчання, а на новій для себе трасі він прагне поступово додавати впродовж усього вікенду.

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