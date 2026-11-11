Rafael представила Super Ice з 1000-фунтовою бойовою частиною — Jerusalem Post

Компанія Rafael Advanced Defense Systems представила нову крилату ракету Super Ice — наступне покоління Icebreaker. Ракета має бойову частину вагою 1000 фунтів, тоді як бойова частина Icebreaker важила 250 фунтів, повідомляє Jerusalem Post.

Дальність і платформи запуску

За даними Rafael, Super Ice має більшу дальність і вищу швидкість, ніж попередня модель, однак точних показників компанія не розкрила. Дальність Icebreaker перевищувала 300 кілометрів, а її швидкість становила щонайменше 0,8–0,9 числа Маха.

Super Ice можна запускати з літаків F-35, F-16 та F-15. Також у Rafael заявили, що ракету можна інтегрувати на повітряні, морські й наземні пускові платформи. За словами старшого віцепрезидента та керівника підрозділу повітряних систем Rafael Гада Геви, для інтеграції на широкий спектр авіаційних платформ не потрібні істотні модифікації носіїв.

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Система наведення

Компанія повідомила, що ракету оснастили автономною навігацією, системою польоту на малій висоті з огинанням рельєфу та електрооптичною системою наведення з технологією зіставлення зображень. Super Ice також має працювати за різних погодних умов і забезпечувати високоточне ураження різних цілей.

Як зазначає Jerusalem Post, ракети цього типу призначені для ураження стратегічних і добре захищених об’єктів із коротким часом попередження. Rafael не назвала конкретної загрози, для протидії якій розробляли Super Ice. Очікується, що ракету введуть в експлуатацію на початку 2027 року.

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