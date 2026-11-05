Рафінья продовжив контракт із Барселоною до 2030 року — Interia Sport

У Барселоні, Іспанія, бразильський футболіст Рафінья продовжив контракт із ФК «Барселона» до 2030 року. Попередня угода 29-річного гравця з каталонським клубом діяла до кінця червня 2028 року. Про підписання нового контракту повідомляє Interia Sport.

Роль Рафіньї в команді

За даними видання, на початку сезону головний тренер Гансі Флік перевів Рафінью на позицію центрального нападника. Interia Sport зазначає, що бразилець вдало діє на цій позиції після літнього відходу Роберта Левандовського з клубу.

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Видання також повідомляє, що «Барселона» не запросила іншого нападника на місце Левандовського. Рафінья та польський футболіст протягом чотирьох років грали разом у каталонській команді. Після нещодавньої травми бразильцеві, за інформацією Interia Sport, знадобився час для відновлення форми.

Наступний матч

Наступний матч «Барселона» проведе в неділю, 8 листопада. Команда зіграє з «Атлетіко» в поєдинку 12-го туру Ла Ліги, початок якого запланований на 21:00.

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