Рая заявив, що Арсенал використає біль після фіналу ЛЧ як мотивацію — The Guardian

У Празі, Чехія, воротар лондонського «Арсеналу» Давід Рая заявив, що команда прагне використати досвід поразки від «Парі Сен-Жермен» у серії пенальті у фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону, аби поліпшити результат нинішнього року. Про це повідомляє The Guardian.

Поразка у фіналі як стимул

Минулого сезону «Арсенал» виграв усі вісім матчів лігового етапу Ліги чемпіонів, а згодом дістався фіналу в Будапешті. Там лондонці поступилися ПСЖ у серії пенальті.

За словами Раї, цей досвід не полишає команду. Голкіпер висловив сподівання, що перемога в Лізі чемпіонів допоможе «Арсеналу» залишити поразку позаду, водночас наголосивши, що цей біль має залишатися для футболістів внутрішнім стимулом.

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Сейв у матчі зі «Славією»

У матчі проти празької «Славії» Рая здійснив важливий сейв у стрибку після удару головою Оскара Кубіака. Після першого тайму «Арсенал» вів із рахунком 2:0, а суперники намагалися відігратися. Завдяки цьому результату лондонський клуб набрав 10 очок у чотирьох матчах і піднявся на третю позицію лігової таблиці.

Рая також пов’язав свої вирішальні сейви з вірою у власні сили та щотижневою роботою. За його словами, додаткову мотивацію йому дає довіра тренерського штабу, тренера воротарів і команди. Матч зі «Славією» став для «Арсеналу» десятим виїзним поєдинком у єврокубках без поразок.

Наступним суперником «Арсеналу» в Лізі чемпіонів стане дортмундська «Боруссія», а 9 грудня команда прийматиме мадридський «Реал». Ці матчі можуть вплинути на шанси лондонців завершити ліговий етап у першій двійці.

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