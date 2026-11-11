Раяну висунули шість обвинувачень після інциденту з пішоходами в Нешвіллі — The Guardian

Колишній головний тренер НФЛ та аналітик ESPN Рекс Раян у середу здався поліції після інциденту в Нешвіллі за участю двох пішоходів. За даними The Guardian, Раяну висунули шість обвинувачень, які кваліфікуються як проступки.

Версія поліції

Поліція Нешвілла повідомила, що інцидент стався минулого тижня в центрі міста. За її даними, пішоходи перетинали головну вулицю та мали перевагу в русі, коли Раян нібито повертав на червоне світло. Поліція стверджує, що він автомобілем проїхав по їхніх ступнях, а потім залишив місце події.

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Шість пунктів обвинувачення

Згідно із судовими записами, Раяну висунули по два пункти обвинувачення у залишенні місця ДТП, ненаданні інформації або допомоги та невиконанні сигналу регулювання руху. Усі шість пунктів є проступками.

Раян має з’явитися до суду наступного місяця. Йому 63 роки. Він очолював «Нью-Йорк Джетс» у 2009–2014 роках, а «Баффало Біллс» — у 2015–2016 роках. Після завершення тренерської кар’єри Раян працює аналітиком НФЛ на ESPN, зокрема бере участь у передматчевих ефірах телеканалу.

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