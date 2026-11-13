Райхе готує резерв зі старих вугільних і нафтових електростанцій — Der Spiegel

У Німеччині міністерка Катаріна Райхе готує екстрений закон щодо використання старих вугільних і нафтових електростанцій як аварійного резерву. Про це повідомляє Der Spiegel.

Екстрений закон

За даними видання, Райхе, яка є політикинею Християнсько-демократичного союзу Німеччини, планує повернути старі електростанції до аварійного резерву. Йдеться саме про підготовку законодавчого рішення, а не про вже ухвалений закон чи введення цих об’єктів в експлуатацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація зі сховищами газу

Причиною для підготовки такого кроку є низький рівень запасів у німецьких газосховищах. Der Spiegel зазначає, що сховища заповнені на рівні, який рідко буває настільки низьким, а взимку це може спричинити високі ціни.

Видання також пише, що міністерство Райхе протягом кількох місяців мало робило для реагування на ситуацію з газовими запасами. Описуючи підготовку законопроєкту, Der Spiegel називає його екстреним планом.

Читай нас у