Ракета впала біля аеропорту Адена в Ємені — Anadolu Agency

Ракета впала на території табору Аль-Наср, що прилягає до міжнародного аеропорту Адена на півдні Ємену. У таборі дислокуються сили берегової охорони Ємену та розташований штаб Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на очевидців.

Попередження хуситів

Інциденту передував заклик військового речника хуситів Ях’ї Сарі до людей в аеропорту Адена негайно евакуюватися перед запланованою атакою. Таке звернення поширив телеканал Al-Masirah, пов’язаний із хуситами.

Сарі також заявив, що в аеропорту перебував саудівський військово-транспортний літак. Саудівські посадовці та уряд Ємену не надали негайної реакції на ці твердження.

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П’ята атака від середини жовтня

Це вже п’ятий випадок атаки на міжнародний аеропорт Адена або прилеглі райони від середини жовтня. Аеропорт є одним із ключових повітряних вузлів Ємену та важливим маршрутом для пасажирів, які подорожують до країни й за її межі за обмежених можливостей авіасполучення.

За даними ООН, із липня знову посилилося військове протистояння між урядовими силами Ємену та хуситами, зокрема в провінціях Таїз і Лахдж. Воно призвело до загибелі та поранення тисяч людей. Війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та низку інших провінцій; у 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену.

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