Ракета Vulcan зазнала невдачі, втрачено 40 супутників Amazon — Channel NewsAsia

У Флориді, США, ракета Vulcan компанії United Launch Alliance невдовзі після запуску зазнала невдачі. На її борту перебували 40 супутників підрозділу Amazon Leo для широкосмугового супутникового інтернету. Ці апарати становили корисне навантаження ракети, яке було втрачено.

Запуск із Флориди

За даними Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, запуск відбувся в неділю, 15 листопада. Vulcan стартувала з Флориди, а невдача сталася незабаром після старту. Amazon Leo є підрозділом Amazon, що розвиває послуги широкосмугового інтернету за допомогою супутників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перша невдала місія ULA

United Launch Alliance є спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin, а ракета Vulcan належить цій компанії. Як зазначає CNA, ця місія стала першою невдалою для ULA за два десятиліття історії компанії. У повідомленні не уточнюються причини невдачі після запуску.

Читай нас у