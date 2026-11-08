Ракув обіграв Легію у Варшаві з рахунком 4:2 — Interia Sport

У Варшаві, Польща, Ракув Ченстохова переміг Легію Варшава з рахунком 4:2 у матчі 14-го туру польської Екстракляси. Гості відкрили рахунок у першому таймі, а після перерви команди забили п’ять м’ячів. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Гол Макуха в першому таймі

Ракув вийшов уперед на 21-й хвилині. Фран Тудор віддав передачу за лінію оборони господарів, а Патрик Макух реалізував вихід сам на сам із голкіпером Легії Гіндріхом. На 33-й хвилині Макух міг оформити дубль, однак його удар влучив у стійку.

У першій половині зустрічі Легія не змогла зрівняти рахунок. Перед початком другого тайму 16-річного Францішека Стемпнєвського замінив Бічахчян.

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Чотири голи за сім хвилин

На 56-й хвилині Бартош Ходина зрівняв рахунок потужним ударом із-за меж штрафного майданчика. Проте вже за дві хвилини Отієно знову вивів Ракув уперед, а на 61-й хвилині Квятковський після подачі Отієно зробив рахунок 3:1.

Бічахчян на 63-й хвилині скоротив відставання Легії, влучивши у ворота після удару від лінії штрафного майданчика. Упродовж семи хвилин другого тайму команди забили чотири м’ячі. На 65-й хвилині господарі забили ще раз після розіграшу кутового, однак гол скасували через офсайд.

Остаточний рахунок на 72-й хвилині встановив Квятковський, який оформив дубль, забивши з близької відстані. За даними джерела, після цієї перемоги Ракув піднявся на 16-те місце в турнірній таблиці.

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