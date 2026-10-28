Рамафоса направив 510 військових до Квазулу-Наталя — TimesLIVE

Президент ПАР Сиріл Рамафоса ухвалив рішення направити 510 військовослужбовців до провінції Квазулу-Наталь для допомоги поліції у підтриманні правопорядку після насильницьких протестів. Як повідомляє TimesLIVE, військові мають підтримати Південноафриканську поліцейську службу.

Термін операції та витрати

Розгортання військових заплановане на період із 9 жовтня до 30 листопада. Орієнтовні витрати на операцію становитимуть 34 млн рандів. В адміністрації президента також підтвердили, що військовослужбовці Південноафриканських національних сил оборони залишатимуться в готовності підтримати поліцію.

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Причина протестів

Заворушення пов'язують із липневим рішенням Конституційного суду ПАР, який визнав неконституційними та недійсними ключові положення Закону про біженців. Після цього 28 вересня Департамент внутрішніх справ видав директиву, за якою офіси прийому біженців мають приймати заяви про надання притулку незалежно від того, чи законно людина в'їхала до ПАР.

Директива спричинила насильницькі демонстрації у Квазулу-Наталі, які очолив рух March and March. Представники руху розкритикували залучення військових і заявили, що держава воює проти власного народу.

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