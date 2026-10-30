Рамафоса закликав кандидатів АНК не красти кошти на розвиток — TimesLIVE

Президент ПАР Сіріл Рамафоса напередодні місцевих виборів 4 листопада закликав кандидатів від Африканського національного конгресу (АНК) не поводитися зверхньо з виборцями та не привласнювати гроші, призначені для розвитку. Під час завершення дводенної передвиборчої поїздки провінцією Квазулу-Натал він заявив, що кандидати мають виправдати довіру людей.

Як повідомляє TimesLIVE, Рамафоса звернувся до кандидатів у Гамбанаті, де завершив поїздку. Він сказав, що люди обрали їх, бо довіряють їм, тому кандидати мають старанно працювати, не бути відстороненими, не дивитися на виборців зверхньо й не красти гроші на розвиток.

Кампанія в Квазулу-Наталі

Передвиборча поїздка була зосереджена на муніципалітеті Етеквіні, де, за даними опитувань, АНК може зіткнутися з найскладнішим випробуванням і вперше втратити контроль над муніципалітетом. Уздовж маршруту президентського кортежу відбувалися пікети прихильників партії MK, пов’язаної з колишнім президентом ПАР Джейкобом Зумою. У Гамбанаті до них приєдналися прихильники Партії свободи «Інката».

Рамафоса заявив прихильникам, що лише АНК має політику, спроможність і досвід для реалізації змістовних програм розвитку. Він також сказав, що під час кампанії чув від жителів провінції скарги на безробіття, та згадав про інфраструктурні проєкти, які, за його словами, мають сприяти економічному зростанню й створенню робочих місць.

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Житло для постраждалих від повені

У межах урядової частини візиту Рамафоса побував у Монклері, де перевірив прогрес із розміщенням сімей, переміщених через повені 2022 року. За інформацією адміністрації президента, там планують відремонтувати ще 500 житлових одиниць, щоб загалом надати понад 1 000 одиниць житла людям, які досі перебувають у тимчасових притулках.

Також президент передав будинки отримувачам у Корнубії на північ від Дурбана. За його словами, у другій фазі проєкту будують ще 145 будинків, а до середини 2027 року планують завершити загалом 460 постійних осель. Рамафоса наголосив, що тимчасове житло не повинно ставати постійним.

На зустрічі з представниками Південноафриканської демократичної спілки вчителів у Тонгааті він пообіцяв пришвидшити виділення коштів школам, найняти більше вчителів і адміністративного персоналу для заповнення вакансій.

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