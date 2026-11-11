У США конгресвумен від Іллінойсу Делія Рамірес провела перші переговори з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джеффрісом щодо можливого голосування за законопроєкт про обмеження передачі озброєнь Ізраїлю в наступному складі Конгресу. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Drop Site News.

Законопроєкт про обмеження поставок

Рамірес є авторкою законопроєкту Block the Bombs Act, поданого у травні 2025 року. Документ передбачає заборону на продаж, передачу або експорт до Ізраїлю окремих видів наступального озброєння, зокрема протибункерних бомб, артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів, якщо не буде виконано визначених законопроєктом умов.

Ініціатива має 82 співавторів, однак Палата представників ще не виносила її на голосування. За словами Рамірес, Джеффріс не дав їй прямої відмови, а найближчими днями вона планує знову поговорити з ним.

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Ставка на прогресивне крило

За словами Рамірес, ключову роль у просуванні документа може відіграти Прогресивний кокус Конгресу, який, як очікується, збільшиться після проміжних виборів 3 листопада. Вона також обговорювала стратегію з головою кокусу Грегом Касаром і зустрічалася з кількома новообраними законодавцями, які під час кампанії виступали за припинення американської військової підтримки Ізраїлю.

Джеффріс публічно не зобов'язувався винести законопроєкт на голосування. Демократи, які здобули контроль над обома палатами Конгресу, мають провести вибори керівництва Палати представників пізніше цього місяця, а повний склад палати обере спікера після початку роботи 120-го Конгресу в січні.

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