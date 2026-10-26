Rand Water закликала Йоганнесбург скоротити споживання води на 15% — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, Rand Water закликала мешканців негайно скоротити споживання води на 15% через значне навантаження на магістральну систему водопостачання. Система працює на максимальній потужності, а стабільно високий попит підвищує ризик перебоїв із подачею води, повідомляє TimesLIVE.

Водночас жителі кількох районів міста скаржаться, що не мають води вже тиждень або довше. Зокрема, перебої фіксують у Брікстоні, Мейфер-Вест, Грінсайді, Мелвіллі, Кросбі та Парктаун-Вест, які отримують воду через систему Commando. Резервуари Crosby і Brixton, а також водонапірна вежа Brixton протягом тижня залишалися на критично низькому рівні.

Втрати води та обмеження

Johannesburg Water заявила про значне навантаження на свої системи та попросила мешканців і бізнес не використовувати питну воду для необов’язкових потреб. У місті діють обмеження першого рівня: заборонено поливати сади й наповнювати басейни з 06:00 до 18:00, а також мити автомобілі, тротуари й під’їзди зі шлангів.

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За даними видання, застаріла інфраструктура Johannesburg Water втрачає майже половину води, яку закуповує у Rand Water. Близько 32% води втрачається через прориви труб і витоки, а в місті щодня повідомляють у середньому про 140 проривів труб. Щорічні втрати води, що не приносять доходу, оцінюють у 3–3,8 млрд рандів, тоді як відставання з оновлення інфраструктури становить від 26,6 млрд до 64 млрд рандів.

Тривалі перебої в районах міста

Мешканка Парктаун-Вест Гелен Вілсон розповіла, що не має води вже 10 тижнів. За її словами, впродовж останнього тижня вода з’являлася лише слабким потоком уночі, тому вона з чоловіком встановила резервуари для запасу води.

Жителька Кенсінгтон-Ридж Шаміма Бхабха повідомила, що від березня в її районі вода або відсутня, або подається з опівночі приблизно до п’ятої ранку. Вона пов’язала проблеми з переведенням резервуара Alexander Park в обхідний режим і зміною конфігурації системи. Перебої також зачепили підприємства в районі Селбі: власники бізнесу заявили, що відключення електроенергії зупиняють насоси, необхідні для подачі води.

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