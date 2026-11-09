Ранні процедури не подовжили життя при стабільній хворобі серця — News-Medical

Ранні інвазивні процедури на серці не подовжують життя пацієнтів зі стабільною коронарною хворобою та аномальними результатами навантажувальних тестів порівняно з початковим лікуванням медикаментами й зміною способу життя. Такого висновку дійшли автори міжнародного дослідження ISCHEMIA-EXTEND, повідомляє News-Medical.

Різниця у смертності була мінімальною

Дослідники проаналізували тривале спостереження за учасниками випробування ISCHEMIA, до якого залучили понад 5 тисяч чоловіків і жінок зі стабільною коронарною хворобою. Майже за десять років імовірність смерті становила 26% у групі раннього інвазивного лікування та 27% у групі консервативного підходу.

Загалом у дослідженні зафіксували 1071 смерть упродовж до 13 років від моменту включення пацієнтів. Дослідникам вдалося встановити життєвий статус 96% учасників за допомогою прямого контакту та національних медичних реєстрів.

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Процедури полегшували симптоми

До інвазивного лікування належали, зокрема, встановлення стентів і операції коронарного шунтування. Раніші результати ISCHEMIA засвідчили, що поєднання таких процедур із медикаментами та зміною способу життя зменшувало симптоми й покращувало якість життя людей із болем у грудях, однак не знижувало частоту тяжких серцевих проблем.

У випробуванні взяли участь пацієнти з 320 лікарень у 37 країнах Європи, Північної Америки, Азії та південної частини Тихого океану. Усі отримували препарати для контролю холестерину й артеріального тиску, а також рекомендації щодо харчування та фізичної активності. Одній групі процедури проводили невдовзі після аномального навантажувального тесту, а іншій — лише за погіршення симптомів або після інфаркту.

Автори наголосили, що висновки стосуються саме стабільної хронічної коронарної хвороби. Інвазивне відновлення кровотоку залишається життєво необхідним для пацієнтів із інфарктом або загрозою інфаркту. Результати представили на науковій сесії Американської асоціації серця та одночасно опублікували в журналі JAMA.

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