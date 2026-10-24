Емірат Рас-ель-Хайма в ОАЕ закрив усі пляжі на невизначений термін через роботи зі стримування розливу нафти з супертанкера в Аравійській затоці. Міністерство зміни клімату та довкілля ОАЕ підтвердило інцидент у п’ятницю вранці.

Закриття пляжів у трьох еміратах

Як повідомляє The National, раніше влада емірату Умм-ель-Кувейн тимчасово закрила всі пляжі та прибережні райони. У Шарджі як запобіжний захід обмежили доступ до пляжу Аль-Хамрія.

За даними міністерства, розлив спричинив сильний запах, про який останніми днями повідомляли жителі в різних частинах країни. Масштаби нафтової плями наразі залишаються незрозумілими.

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Операції зі стримування забруднення

Муніципалітет Умм-ель-Кувейна повідомив про польові операції для локалізації наслідків розливу та мінімізації шкоди для морського і прибережного середовища. Фахівці стежитимуть за ситуацією, визначатимуть уражені райони, а також допомагатимуть з очищенням і оцінкою наслідків забруднення.

Керівниця кампаній Greenpeace Mena Інесаф Бензакі наголосила, що швидкі дії є особливо важливими через напівзамкнену географію Аравійської затоки: обмежений водообмін із відкритим океаном може сприяти тривалішому збереженню забруднювачів. Директор Центру кліматичних і екологічних наук Мубадала при Нью-Йоркському університеті в Абу-Дабі Джон Берт раніше зазначав, що потрапляння нафти на узбережжя може зробити відновлення дорогим і тривалим.

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