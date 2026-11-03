Растон спонсорує доступ екскерівника штабу до парламенту Австралії — ABC News Australia

В Австралії перші публічні дані про спонсоровані перепустки до парламенту показали, що тіньова міністерка охорони здоров’я Енн Растон є головною спонсоркою перепустки для Кая Кентвелла — виконавчого директора гральної лобістської групи Responsible Wagering Australia. Раніше Кентвелл був керівником апарату Растон, коли вона обіймала посаду міністерки у справах сімей та послуг, повідомляє ABC News Australia.

Responsible Wagering Australia представляє, зокрема, bet365, Sportsbet і Betfair. Іншу перепустку для цієї організації спонсорує сенатор від Лейбористської партії Рафф Чикконе, а Растон у цьому випадку є другою спонсоркою. Растон відмовилася від коментарів.

Нові правила розкриття даних

Громадськість уперше отримала можливість побачити, які федеральні політики забезпечують лобістам доступ до парламенту. Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе оголосив зміни до правил доступу та розкриття інформації в червні після перегляду системи.

Перший звіт про спонсоровані картки доступу містить відомості про трохи більш як 100 перепусток. Водночас Департамент парламентських послуг повідомив про 1086 карток, виданих за попередньою системою, які ще мають пройти оцінку та опрацювання за оновленими правилами.

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Перепустки для представників енергетичного сектору

У переліку також вказані міністри та депутати, які спонсорують перепустки для представників енергетичного сектору. Міністр енергетики Кріс Бовен і міністр промисловості Тім Ейрс є спонсорами Бенджаміна Оквіста, який очолює напрям кліматичної адвокації в лобістській компанії DPG Advisory Solutions.

Депутат від Канберри Девід Сміт спонсорує перепустку для газової лобістської групи Australian Energy Producers. Депутатки від Лейбористської партії Джана Стюарт і Сара Вітті є спонсорками Hawker Britton Group, серед клієнтів якої є Woodside та ConocoPhillips. Наявність спонсорства перепустки не обов’язково означає підтримку поглядів лобіста або організації.

Australian Democracy Network заявила, що нова система не охоплює до 80% лобістів, які працюють безпосередньо в компаніях у сфері взаємодії з владою. Незалежний сенатор Девід Покок закликав поширити правила на всіх професійних лобістів і припинити практику переходу колишніх політиків та працівників їхніх офісів до галузей, які вони раніше регулювали.

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