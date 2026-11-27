Дослідження за участю 1663 пар «мати—дитина» з Франції, Греції, Литви, Норвегії, Іспанії та Великої Британії показало, що вища якість раціону в дитинстві пов’язана з нижчим показником ризику метаболічного синдрому в підлітковому віці. Водночас переконливого зв’язку між якістю харчування матері під час вагітності та більшістю кардіометаболічних показників її дитини науковці не виявили, повідомляє News-Medical.

Раціон оцінювали від вагітності до підліткового віку

До проєкту HELIX увійшли шість популяційних когорт. Харчування оцінювали під час вагітності, у дітей віком від 5 до 12 років і в підлітків віком від 12 до 18 років за допомогою анкет про частоту споживання продуктів. Аналізи, що стосувалися раціону матерів, обмежили чотирма когортами, оскільки для Литви та Великої Британії дані були відсутніми або неповними.

Дослідники застосували індекс здорового та сталого харчування за шкалою від 0 до 100 балів. Він враховував частоту споживання бобових, овочів, фруктів, хліба й круп, риби та морепродуктів, м’яса, молочних продуктів, а для дітей і підлітків також солодощів. Вищий бал означав більшу відповідність рекомендаціям щодо здорового та сталого раціону.

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Якість раціону знижувалася з віком

Серед учасників, для яких були доступні оцінки раціону, середній показник індексу був найвищим під час вагітності — 62,8 бала. У дитинстві він становив 58,0 бала, а в підлітковому віці — 55,2. Показники раціону в дитинстві були тісніше пов’язані з показниками в підлітковому віці, ніж раціон матері під час вагітності.

У підлітковому спостереженні взяли участь 864 учасники, середній вік яких становив 15 років. Майже третина дітей і підлітків мала надмірну вагу або ожиріння. Метаболічний ризик дослідники оцінювали за сукупністю даних про рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності, окружність талії, артеріальний тиск, інсулін і тригліцериди. Цей показник не є клінічним діагнозом метаболічного синдрому.

Автори застерегли, що дослідження має спостережний характер і не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Анкети для оцінки раціону дітей і підлітків не були валідовані, а способи збору даних відрізнялися: батьки описували харчування дітей за попередній рік, тоді як підлітки повідомляли про свій раціон за останні три місяці.

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