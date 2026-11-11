Разван Марін пропустить матч Румунії з Польщею через дискваліфікацію — Interia Sport

У Румунії Разван Марін не зіграє за збірну в домашньому матчі Ліги націй УЄФА проти Польщі в суботу. Він пропустить гру через дискваліфікацію за перебір карток, повідомляє Interia Sport.

Втрата для збірної Румунії

Interia Sport посилається на румунське видання Adevarul, яке також повідомило про недоступність Маріна для матчу з Польщею. Польське медіа охарактеризувало відсутність футболіста як суттєве кадрове послаблення для господарів.

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Матч проти Румунії стане для збірної Польщі першим під час листопадового збору. Команда, яку очолює Ян Урбан, має чотири очки у Лізі націй і попереду два складні поєдинки. За оцінкою Interia Sport, польській збірній у турнірі доводиться більше озиратися назад, ніж дивитися вперед.

Попередня гра у Варшаві

У першій зустрічі команд у Варшаві поляки здобули велику перемогу над румунами. Interia Sport зазначає, що на перебіг тієї гри вплинуло швидке вилучення гравця румунської збірної. Наступний матч відбудеться на полі румунської команди.

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