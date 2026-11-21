Іспанський футбольний клуб «Реал Мадрид» отримав операційний дохід у розмірі 1,221 млрд євро за сезон 2025–2026, тоді як консолідований дохід мюнхенської «Баварії» становив 988,2 млн євро. Таким чином, різниця між показниками клубів сягнула приблизно 233 млн євро, повідомляє Euronews. Водночас ці показники не є цілком зіставними, адже «Реал» не включає доходи від трансферів гравців до операційного доходу.

Рекорд «Реала»

Президент «Реала» Флорентіно Перес представив фінансові результати на річних загальних зборах клубу. Він також оголосив бюджет на сезон 2026–2027 у розмірі 1,25 млрд євро. Мадридський клуб уперше перевищив позначку в 1,2 млрд євро операційного доходу.

Показник EBITDA «Реала» — прибуток до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації — став рекордним і досяг 287,4 млн євро. Чистий прибуток після сплати податків становив близько 26 млн євро, що на 8% більше, ніж у попередньому сезоні.

Маркетингові доходи клубу зросли на 6% — до 539 млн євро. Надходження від стадіону «Сантьяго Бернабеу» збільшилися на 11% і сягнули 363 млн євро, а телевізійні права та міжнародні змагання принесли ще 319 млн євро. Доходи від стадіону більш ніж удвічі перевищили показник останнього сезону перед початком реконструкції у 2018–2019 роках.

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«Баварія» наблизилася до мільярда

Дохід «Баварії» зріс із 978,3 млн до 988,2 млн євро. Спонсорські надходження збільшилися майже на 30 млн євро — до 268,4 млн євро. Рекордним для клубу став і дохід від мерчандайзингу — 152,8 млн євро.

Водночас прибутковість німецького клубу знизилася: прибуток до сплати податків скоротився на 16,9%, до 35,3 млн євро, а чистий прибуток — на 15,9%, до 22,8 млн євро. У «Баварії» пояснили це тим, що в попередньому фінансовому році клуб мав разові надходження, пов’язані з чемпіонатом Європи та фіналом Ліги чемпіонів.

Клуб також повідомив, що вперше перевищив позначку у 500 тисяч членів. За даними «Баварії», це робить її найбільшим спортивним клубом світу за кількістю членів.

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