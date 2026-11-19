Іспанський «Реал» із Мадрида продовжив угоду з французьким півзахисником Орельєном Тчуамені на шість років — до 2032 року. Попередній контракт футболіста з клубом діяв до 2028 року.

Нова угода

Про підписання контракту «Реал» оголосив у четвер, 19 листопада. Як повідомляє Channel NewsAsia, нова угода Тчуамені з мадридським клубом розрахована на шість років.

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Виступи за клуб

У поточному сезоні Тчуамені провів за «Реал» 10 матчів. Французький футболіст пропустив чотири гри через травму. До мадридського клубу він перейшов 2022 року з «Монако» за 80 млн євро, або 88 млн доларів.

Контракт Арди Гюлера

Днем раніше нову шестирічну угоду з «Реалом» підписав також турецький півзахисник Арда Гюлер. Таким чином, протягом двох днів мадридський клуб оголосив про нові контракти з двома півзахисниками.

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