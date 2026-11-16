Реальні зарплати в Південній Кореї зросли лише на 0,2% — Korea Herald

У Південній Кореї середні реальні зарплати у 2021–2025 роках зросли лише на 0,2%, тоді як у попереднє десятиліття вони сукупно підвищилися на 24%. Такий висновок оприлюднив державний Корейський інститут розвитку (KDI), повідомляє Korea Herald. Інститут пов’язав слабке зростання купівельної спроможності працівників зі скороченням продуктивності поза виробництвом напівпровідників.

Розрив між чипами та іншими галузями

Продуктивність у виробництві напівпровідників у 2021–2025 роках у середньому зростала на 8,5% щороку. Водночас поза цим сектором вона щорічно скорочувалася в середньому на 0,4%.

KDI вимірював продуктивність на основі фінансової звітності компаній, які підлягають зовнішньому аудиту. Показник, заснований на доходах, відображає вплив технологій, попиту, цін продажу та умов конкуренції й дає змогу оцінити спроможність компаній підвищувати оплату праці.

Номінальна зарплата у виробництві електроніки, до якого належить і сектор напівпровідників, за цей період зросла на 21,6%. Водночас галузі, де середня реальна зарплата знизилася, охоплювали 53,2% працівників, проаналізованих KDI.

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У першому півріччі реальна заробітна плата в країні зросла на 0,3%. Однак регулярна оплата праці — без понаднормових виплат і спеціальних платежів, зокрема премій, — після врахування інфляції скоротилася на 0,3%.

Фінансовий тиск на підприємства

Інститут підрахував, що відмінності в темпах зростання продуктивності пояснюють приблизно третину розриву у 9 відсоткових пунктів між динамікою реальної регулярної зарплати в електронному виробництві та інших галузях у 2021–2025 роках. У KDI зазначили, що невелика частка зайнятих у напівпровідниковій індустрії обмежує її вплив на середній рівень зарплат у країні.

Фінансове становище компаній поза сектором чипів також погіршилося. Частка доданої вартості, створеної підприємствами, чий операційний прибуток протягом трьох років поспіль не покривав процентних витрат, зросла з 3,2% у 2021 році до 6,2% у 2025-му.

KDI закликав компанії розвивати виробництво з вищою доданою вартістю та усувати бар’єри для виходу нових бізнесів на ринок. Інститут також наголосив на потребі підтримки працівників під час зміни роботи й перекваліфікації.

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