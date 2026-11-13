Реальні зарплати в Румунії у третьому кварталі знизилися на 1,5% — Romania Insider

У Румунії реальні зарплати у третьому кварталі скоротилися на 1,5% у річному вимірі. Водночас упродовж кварталу вони загалом залишалися стабільними порівняно з попередніми місяцями, повідомляє Romania Insider з посиланням на дані статистичного відомства INS.

Спад уповільнився

Падіння реальних зарплат у третьому кварталі було значно меншим, ніж у першій половині року. У другому кварталі реальні зарплати знизилися на 6,6% у річному вимірі, а в першому — на 5,2%.

За оцінкою видання, вплив бази порівняння, який ще відчувався в липні, спричинив помірне річне зниження показника в третьому кварталі.

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Повернення до рівня 2023 року

Загалом реальні зарплати румунів повернулися приблизно до рівня кінця 2023 року. До цього попередній уряд прем’єр-міністра Марчела Чолаку підвищив державні пенсії та зарплати, а також законодавчо встановлений мінімальний розмір оплати праці під час насиченого виборчого року.

У 2025 та 2026 роках зарплати в державному секторі й пенсії були заморожені. Водночас приватний сектор, за оцінкою видання, імовірно, врівноважував загальну динаміку реальних зарплат протягом минулого року.

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