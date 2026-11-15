Ребека Грінспан лідирує у восьмому опитуванні на посаду генсека ООН — Al Jazeera

Рада Безпеки ООН провела вже вісім неформальних опитувань щодо кандидатури наступного генерального секретаря організації. За результатами останнього з них лідирує глава Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан із Коста-Рики, але жоден претендент поки не здобув підтримки без голосів проти.

Як повідомляє Al Jazeera, Грінспан отримала 12 голосів «за» та три «проти». Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі з Аргентини посів друге місце: дев’ять голосів «за», чотири «проти» та два голоси без позиції. Третьою стала посол Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт — вісім голосів «за», п’ять «проти» та два голоси без позиції.

Як обирають генсека

Фактично кандидатуру глави ООН визначає Рада Безпеки, до якої входять 15 держав. Для рекомендації кандидата необхідні щонайменше дев’ять голосів і відсутність вето з боку п’яти постійних членів — Китаю, Франції, Російської Федерації — держави-агресора, Великої Британії та США. Після цього кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея ООН.

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Перед формальним голосуванням члени Ради Безпеки проводять анонімні так звані пробні опитування. Вони можуть підтримати кандидата, виступити проти нього або не висловити позиції. На пізніших етапах використовують бюлетені різних кольорів, щоб відрізнити позиції постійних членів ради від голосів десяти непостійних членів.

Вісім претендентів і дедлайн

У перегонах залишаються вісім кандидатів. Окрім Грінспан, Гроссі та Родрігес-Біркетт, на посаду претендують колишня голова Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса Ґарсес з Еквадору, державна міністерка закордонних справ ОАЕ Лана Закі Нуссейбе, глава ОБСЄ Ферідун Хаді Сінірліоглу з Туреччини, політикиня з Еквадору Івонн А-Бакі та політик з Уганди Олара Отунну.

Чинний генеральний секретар Антоніу Гутерреш має залишити посаду 31 грудня. Статут ООН не визначає процедури на випадок, якщо до цієї дати Рада Безпеки не погодить кандидатуру. Серед можливих варіантів у такій ситуації — рекомендація кандидата на коротший термін або компромісна кандидатура.

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