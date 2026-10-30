Речник армії Пакистану заявив про обережний оптимізм щодо посередництва Ісламабада між Сполученими Штатами та Іраном. Про це в Равалпінді повідомив генеральний директор Міжвидового управління зі зв’язків із громадськістю Пакистану (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, повідомляє Dawn.

За словами Чаудрі, начальник Сил оборони та начальник штабу армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір двічі відвідав Тегеран у жовтні. Останній візит відбувся в понеділок за участю міністра оборони Саудівської Аравії принца Халіда бін Салмана та керівника турецької розвідки Ібрагіма Калина.

Чаудрі сказав, що дві поїздки Муніра можуть свідчити про певний позитив. Водночас він наголосив, що Пакистан характеризує ситуацію як «обережний оптимізм», і згадав про впливових противників врегулювання, які, за його словами, вважають конфлікт вигідним для себе. Речник не розкрив змісту переговорів у Тегерані та не сказав, чи підтримали цю поїздку США.

Контакти з Іраном

Зустріч у Тегерані стала першим контактом високого рівня Ірану з усіма учасниками оборонного альянсу Мекки після глибшого залучення Саудівської Аравії до конфлікту. Угоду про альянс, до якого входять Саудівська Аравія та Туреччина, підписали 7 серпня. Вона передбачає, що збройний напад на одного учасника вважається нападом на всіх.

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Після переговорів секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що безпеку регіону мають забезпечувати країни регіону без зовнішнього втручання.

Можливе розширення альянсу

Чаудрі зазначив, що текст угоди не забороняє прийняття нових учасників. Відповідаючи на запитання про можливе приєднання Ірану, він сказав, що до альянсу можуть долучитися всі, хто поділяє бачення колективного стримування та регіонального миру. Водночас рішення мають ухвалити політичні керівництва трьох головних сторін.

Він також заявив, що рішення про можливе направлення додаткових пакистанських військ до Саудівської Аравії залежатиме від обставин і політичного керівництва обох країн. За словами Чаудрі, Пакистан відданий захисту Саудівської Аравії та священних міст Мекки й Медини, але не є стороною внутрішнього конфлікту в Ємені.

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