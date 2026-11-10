Речник уряду Польщі Шлапка захистив міністра Кервінського — Polsat News

Речник уряду Польщі Адам Шлапка підтримав міністра внутрішніх справ і адміністрації Марціна Кервінського після його заяв про ймовірні ультраправі погляди нападника, який скоїв напад у Кракові. Як повідомляє Polsat News, Шлапка заявив, що міністр швидко відреагував на подію та виконав обов’язок інформувати громадськість.

Заява Кервінського

Після нападу Кервінський заявив, що все вказує на радикальні погляди нападника та його захоплення ідеологіями крайнього правого спрямування. Його слова викликали дискусію. Заступник глави Канцелярії президента Адам Андрушкевич розкритикував пов’язування нападника з правими поглядами.

Шлапка сказав, що на час виступу Кервінський уже мав перші певні підстави для такої гіпотези. За словами речника уряду, частину цих відомостей підтвердили під час перших допитів; про це також говорив міністр юстиції Вальдемар Журек.

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Версії слідства

Речник уряду наголосив, що висунуті гіпотези ще перевірятимуть. Він зазначив, що з перших слідчих дій, за його словами, випливає захоплення нападника Андерсом Брейвіком, і назвав його представником крайньоправого екстремізму.

Прем’єр-міністр Дональд Туск також підтримав Кервінського та подякував йому за швидке поширення інформації про події в Кракові.

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