Речник уряду Шлапка назвав Навроцького серйознішим за Качинського — Polsat News

У Польщі речник уряду Адам Шлапка заявив, що Кароль Навроцький нині є набагато серйознішим політиком, ніж голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Про це він сказав в ефірі програми «Гість подій», повідомляє Polsat News.

Реакція на слова Качинського

Ведуча Магда Саковська запитала Шлапку, чи вважає він себе представником польської влади. Вона нагадала про слова Качинського, сказані під час щомісячних вшанувань пам’яті жертв Смоленської катастрофи. Голова PiS назвав чинну владу «зовнішньою» та заявив, що вона «не є насправді польською» і має піти.

Шлапка відповів, що, безумовно, вважає себе представником польської влади. Він назвав висловлювання Качинського обурливими та заявив, що лідер PiS неодноразово виключає зі спільноти частину людей, з якими не погоджується. За словами речника уряду, такі заяви свідчать про «повну безсилість» Качинського, який, на його думку, більше ні на що не впливає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Згадка про розкол у PiS

Речник уряду також послався на розкол у «Праві і справедливості», що стався кілька місяців тому. Він заявив, що Качинський не зміг зберегти єдність свого парламентського клубу, з якого пішла група з кількох десятків депутатів.

Наприкінці липня група політиків залишила PiS після того, як відмовилася підписувати декларацію про неприналежність до асоціацій, що ведуть політичну діяльність у межах партії. Документ не підписав і колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який згодом заснував парламентський клуб «Розвиток Плюс».

У своєму виступі Качинський також заявив, що влада намагається ліквідувати польську демократію та верховенство права, зокрема шляхом блокування роботи Конституційного трибуналу. Він закликав цьому запобігти.

Читай нас у