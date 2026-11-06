Редакції Ірландії та Болгарії отримали погрози вибухом — ABC News Australia

Редакції в Ірландії та Болгарії отримали електронні листи з погрозами вибухом на тлі хвилі неправдивих повідомлень про замінування пасажирських літаків у Європі. Ірландський суспільний мовник RTÉ евакуював офіси після отримання повідомлення, а болгарський телеканал Nova TV також став адресатом листа. Як повідомляє ABC News Australia, повідомлення, надіслані в п’ятницю за місцевим часом, були підписані ім’ям «Михайло Андропов» і мали заголовок «Послання Заходу».

Відправник листів заявив про відповідальність за хвилю погроз, які від вівторка вплинули на десятки рейсів, і назвав їх передвісником атак на транспорт у Європі. Британський мовник Sky також повідомив, що отримав загрозу безпеці. Reuters не зміг встановити особу відправника, джерело листів або підтвердити їхній зв’язок із погрозами авіарейсам.

Супровід винищувачами

За даними міністра оборони Угорщини Ромулуса Русзіна-Сенді, у п’ятницю винищувачі супроводжували через угорський повітряний простір літаки, що прямували з Брюсселя до Софії та з Праги до Бухареста і Кіпру. Він також заявив, що НАТО наказало провести повітряне патрулювання поблизу угорсько-румунського кордону.

Поліція Данії повідомила про погрози, спрямовані проти авіасполучення аеропорту Копенгагена, але не вбачала небезпеки для пасажирів. Чеська поліція зареєструвала повідомлення про замінування дев’яти рейсів, що вилітали з Праги або прибували до неї, водночас скасувань рейсів не було. Літак Wizz Air, який летів із Праги до Рима, за інформацією джерела в італійській аеропортовій владі, скерували до Венеції.

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Ознаки скоординованої кампанії

Франція повідомила про чотири нові погрози літакам, що пролітали над її територією; усі вони безпечно приземлилися. Вибухових пристроїв не виявили, а всі літаки безпечно здійснили посадку.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що однотипні інциденти в різних країнах Європи навряд чи є збігом. На його думку, йдеться про спробу гібридної агресії та психологічної війни. Експерти з безпеки також зазначали, що погрози мають ознаки скоординованої гібридної атаки, хоча не виключали дій наслідувачів або осіб із власними мотивами.

В Італії напередодні авіакомпанії та оператори аеропортів Рима і Мілана отримали листи, автори яких називали себе представниками забороненого в Росії ультраправого антифеміністичного руху «Чоловіча держава». Походження цих повідомлень не підтвердили. Засновник руху Владислав Поздняков заявив, що організація більше не існує та не причетна до погроз.

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