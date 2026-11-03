Reddit оскаржує у суді Австралії заборону соцмереж до 16 років — The Guardian

Високий суд Австралії почав розгляд позову Reddit проти законодавчої заборони на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років. Компанія стверджує, що обмеження звужує непрямо гарантовану свободу політичної комунікації для підлітків, повідомляє The Guardian.

Аргументи Reddit

Представник Reddit Перрі Герцфельд заявив суду, що уряд Австралії у 2024 році вніс і ухвалив законопроєкт протягом тижня, надавши лише 24 години для подання пропозицій. На його думку, такий порядок призвів до появи непродуманого й надто широкого законодавства.

За словами Герцфельда, парламентське розслідування 2021 року не рекомендувало запроваджувати заборону. Тодішній комісар з онлайн-безпеки також застерігав, що це буде грубим підходом. Reddit оскаржив закон наприкінці 2025 року після того, як регулятор eSafety повідомив про включення платформи до переліку сервісів, на які поширюється заборона.

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Обмеження для підлітків

У березні міністерка комунікацій Аніка Веллс запровадила додаткові правила для визначення соцмереж. Серед критеріїв — функції для авторизованих користувачів, рекомендаційні алгоритми або нескінченне прокручування стрічки.

Заборона набула чинності в грудні минулого року. Відтоді десять платформ призупинили або деактивували понад 5 млн акаунтів, які, на їхню думку, належали користувачам молодше 16 років. До переліку входять Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Twitch і Threads.

Reddit зазначає, що підлітки можуть переглядати матеріали без облікового запису, однак не мають змоги створювати дописи, коментувати чи оцінювати публікації, зокрема в спільнотах на кшталт r/Australia. Цього тижня суд також заслухає оскарження Digital Freedom Project, який очолює депутат від Лібертаріанської партії у парламенті Нового Південного Уельсу Джон Раддік.

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