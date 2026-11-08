Реджі Джексон засудив антисемітизм у Філадельфії — Jerusalem Post

Член Зали слави Головної бейсбольної ліги Реджі Джексон засудив антисемітизм у Філадельфії, США, та порівняв його з расизмом, який пережив у 1960-х роках. У дописі в X, опублікованому в суботу, колишній бейсболіст також закликав місцевих лідерів і виборних посадовців відкрито засуджувати прояви ненависті.

Дані про інциденти

Як повідомляє Jerusalem Post, Джексон послався на дані Антидифамаційної ліги щодо 465 антисемітських інцидентів у Пенсильванії протягом 2024 року. За цими даними, 189 інцидентів зафіксували у Філадельфії, ще 51 — в окрузі Монтгомері, де розташоване рідне місто Джексона Вінкот.

Спортсмен написав, що ці цифри свідчать: проблема не є абстрактною. Він також заявив, що його злять і соромлять прояви терпимості до ненависті в регіоні.

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Порівняння з расизмом

Джексон згадав дані ADL, згідно з якими більшість американських євреїв занепокоєні антисемітизмом і власною безпекою. Він зазначив, що висловлювання ненависті шкодять не лише безпосереднім адресатам, і послався на огляд досліджень, який пов’язує вплив ненависті з погіршенням психологічного добробуту, посиленням негативних стереотипів та зниженням довіри між групами.

Колишній спортсмен порівняв повідомлення про поширений антисемітизм із расизмом на американському Півдні у 1960-х роках. Він згадав окремі вбиральні й питні фонтанчики, а також таблички, які допускали відмову в обслуговуванні темношкірим людям. Джексон наголосив, що ненависть не можна приймати в жодній формі та щодо жодної групи людей.

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