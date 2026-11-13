Reform UK оплачувала охорону Фараджа з партійних коштів — The Guardian

У Великій Британії партія Reform UK оплачувала особисту охорону свого лідера Найджела Фараджа з центральних коштів партії, хоча криптомільярдер Крістофер Гарборн і сам Фарадж заявляли, що подаровані політику 5 млн фунтів призначалися для його безпеки. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Guardian.

Державна та партійна охорона

За даними видання, після перегляду державного пакета охорони у 2025 році Фараджу пропонували охоронця, водія та автомобіль. Це був пакет, подібний до того, який надавали лідерці офіційної опозиції Кемі Баденок, однак Фарадж від нього відмовився.

Відтоді Reform UK фінансувала команду охорони та два автомобілі для свого лідера. Джерела стверджують, що за останній рік ці витрати перевищили 150 тис. фунтів. Після обрання депутатом парламенту у 2024 році Фарадж прийняв державну охорону та користувався нею до осені 2025 року.

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Пояснення щодо подарунка

Гарборн передав Фараджу 5 млн фунтів незадовго до того, як той висунувся кандидатом до парламенту на виборах 2024 року. Після того як The Guardian повідомила про цей подарунок, бізнесмен заявив, що кошти мають підтримати безпеку Фараджа зараз і протягом усього життя. Сам політик також говорив, що гроші потрібні йому для особистої безпеки.

Представник Reform UK заявив, що партія зазвичай не коментує питання безпеки. У партії також не відповіли, чи витрачав Фарадж частину 5 млн фунтів на охорону та чому він відмовився від запропонованого державного пакета. За даними The Guardian, Reform UK розмежовує витрати на охорону, пов’язані з політичною діяльністю лідера, які оплачує партія, та його можливі довгострокові особисті потреби у безпеці, для яких нібито призначався подарунок.

Джерела видання також повідомили, що за кошти партії оплачували заходи безпеки в об’єктах нерухомості Фараджа, зокрема тих, якими користуються члени його родини.

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