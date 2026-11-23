У Німеччині посилення правил поступового переходу на пенсію може зберегти від 32,5 тисячі до 110 тисяч еквівалентів повної зайнятості та принести державі від 818 млн до 2,8 млрд євро додаткових надходжень на рік. Таких висновків дійшов Німецький інститут економічних досліджень (DIW) у роботі, підготовленій на замовлення Bertelsmann Stiftung, повідомляє Der Spiegel.

Дві запропоновані зміни

Комісія з пенсійного забезпечення, створена урядом Німеччини, рекомендувала підвищити мінімальний вік для такого режиму роботи з 55 до 58 років. Надалі цей поріг пропонують прив’язати до встановленого законом пенсійного віку.

Комісія також радить відмовитися від так званої блокової моделі. Нині вона дає змогу працівникові в першій половині погодженого періоду працювати на повну ставку, а в другій — не працювати. Натомість пропонується модель рівномірного розподілу: працівник протягом усього періоду працює з удвічі меншою кількістю годин.

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Оцінка економічного ефекту

Діапазон прогнозу залежить від того, скільки людей після досягнення 58 років за нових обмежень відмовляться від поступового переходу на пенсію та залишаться на повній зайнятості. Експерт з ринку праці Ерік Тоде пояснив, що в розрахунках використали кілька сценаріїв: від варіанта, за якого повний робочий день продовжать 20% працівників, до сценарію з 80% таких працівників.

Додаткові надходження, за оцінкою дослідження, можуть формуватися, зокрема, завдяки більшому збору податку на доходи. Водночас міністр праці Німеччини Александер Швайцер, представник Соціал-демократичної партії, висловився проти скасування блокової моделі. За його словами, компанії попереджали про суттєві проблеми в разі її скасування, тому наразі така можливість має зберегтися.

Поступовий перехід на пенсію в Німеччині нині доступний із 55 років за умови, що людина протягом попередніх п’яти років щонайменше 1080 календарних днів мала роботу зі сплатою внесків на соціальне страхування. Працівник і роботодавець домовляються про цей режим добровільно, а гарантованого законом права на нього немає.

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