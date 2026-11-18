В Англії регбійна Прем’єр-ліга офіційно відкрила прийом заявок від клубів, які хочуть увійти до турніру після його розширення до 12 команд у сезоні 2029–2030 років. За The Guardian, зацікавлені клуби мають повідомити про свій намір до 1 лютого, після чого розпочнеться тендерна процедура.

Керівництво Prem Rugby планує додати до змагання дві команди. Генеральний директор організації Саймон Мессі-Тейлор перебуває у США, де намагається залучити потенційних інвесторів.

Умови приєднання

Для вступу до ліги претенденти мають придбати так звану P share — частку участі в лізі, яку оцінюють у 20 млн фунтів стерлінгів. Видання пов’язує поїздку Мессі-Тейлора до США з потребою знайти інвесторів для потенційних учасників.

Серед клубів, які, як очікується, можуть подати заявки, називають колишніх учасників найвищого дивізіону Worcester Warriors і London Irish. Worcester Warriors торік виграв оновлений Чемпіоншип, тоді як London Irish заявив про намір повернутися до другого дивізіону вже наступного сезону.

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Інтерес також можуть виявити Coventry, Ealing і Cornish Pirates, що вже залучили значні інвестиції. Birmingham Moseley, який нині грає у третьому дивізіоні National League 1, вважають привабливим варіантом, оскільки, за даними джерела, американська інвестиційна компанія Knighthead Capital Management, пов’язана з футбольним клубом Birmingham City, уже висловлювала інтерес.

Нові франшизи та клуби з Уельсу

Prem Rugby також допускає створення нових франшиз для розширення географії чемпіонату. Перспективним регіоном вважають Йоркшир. Керівництво ліги стежить і за розвитком ситуації навколо Wasps: клуб отримав 10-річний опціон на земельну ділянку поблизу Севенокса в графстві Кент.

Регбійний союз Уельсу вже надіслав листа про бажання включити свої клуби до змагання та створити англо-валлійську лігу. Водночас, за інформацією видання, керівники Prem Rugby насамперед налаштовані приймати англійські клуби. Однією з ключових вимог для зацікавлених сторін є проведення щонайменше одного сезону в Чемпіоншипі.

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