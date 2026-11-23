Регбійний союз Нової Зеландії підтвердив, що Дейв Ренні залишиться головним тренером збірної All Blacks до Кубка світу 2027 року. Про це повідомляє BBC Sport.

Генеральний директор союзу Стів Ланкастер заявив, що організація повністю довіряє Ренні, а його посада не перебуває під питанням. Рішення щодо того, чи працюватиме тренер зі збірною після Кубка світу 2027 року, в союзі планують ухвалити в середині наступного року.

Серія поразок

Збірна Нової Зеландії зазнала двох поспіль поразок у листопадовій частині Чемпіонату націй. Загалом All Blacks програли п’ять разів упродовж календарного року — уперше з 1998 року.

Ренні очолив команду в березні. У липневих матчах Чемпіонату націй новозеландці перемогли Францію та Ірландію, а також здобули перемогу над чинними чемпіонами світу — ПАР — на стадіоні «Елліс Парк».

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Європейський тур

Після перемоги над ПАР збірна Нової Зеландії тричі поступилася супернику в серії Rugby's Greatest Rivalry та програла її з рахунком 1:3. Дві переконливі перемоги над Австралією дозволили All Blacks зберегти Кубок Бледіслау.

Водночас європейський тур виявився складним: команда вперше за 73 роки програла Уельсу, а потім зазнала розгромної поразки від Англії на стадіоні «Твікенем» з рекордною різницею.

Команда також пережила смерть багаторічного керівника служби безпеки Логана Кедволладера. BBC зазначає, що емоційний вплив цієї втрати та напружений календар року вважають чинниками, які частково пояснюють спад форми. Адміністратори новозеландського регбі також переглянуть вплив серії Rugby's Greatest Rivalry, плануючи її можливе повернення у 2030 році.

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