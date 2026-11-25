Збірна Англії з регбі зробила п’ять змін у стартовому складі на матч-відповідь проти Нової Зеландії, який відбудеться в суботу на Allianz Stadium у Твікенемі, Англія. Уперше в стартовому складі англійців зіграє 23-річний гравець третьої лінії «Ексетер Чіфс» Грег Фісілау.

Дебют Фісілау в стартовому складі

Як повідомляє BBC Sport, Фісілау виходив на заміну в кожній із трьох попередніх осінніх перемог Англії. Він замінить у старті Бена Каррі, який розпочне гру серед запасних. Цього сезону Фісілау найбільше разів ніс м’яч серед усіх гравців Прем’єрліги та посідає четверте місце за кількістю захватів.

Фредді Стюард зіграє на позиції фулбека замість Джорджа Фербанка. На фланг після незначної травми стегна повернеться Томмі Фрімен: через неї він пропустив перемогу Англії над новозеландцями з рахунком 37:12 минулого тижня.

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Зміни у складі Англії

До стартового складу також увійшли Елліс Гендж і Люк Коуен-Дікі, який зіграє на позиції хукера замість Джеймі Джорджа. Серед запасних знову є 21-річний скрам-хаф «Нортгемптона» Арчі Макпарленд, який дебютував за Англію в матчі проти Японії два тижні тому.

Матч розпочнеться о 16:40 за Гринвічем. Перемога дозволить Англії завершити осінню серію без поразок, здобути шосту поспіль перемогу та посісти третє місце в загальному заліку дебютного Nations Championship. У недільному фіналі турніру зіграють чинні переможці Кубка шести націй Франція та чемпіони світу ПАР.

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