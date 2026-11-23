Світова федерація регбі World Rugby внесла гравців збірної Південно-Африканської Республіки Малколма Маркса та Окса Нче до шортліста чотирьох претендентів на нагороду гравцеві року в чоловічому регбі. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Чотири претенденти

Маркс, який виступає на позиції хукера, здобув цю нагороду торік. Його партнер по збірній Окс Нче грає на позиції стовпа та може стати першим представником цього амплуа, який отримає відзнаку.

До шортліста також увійшли французький вінгер Луї Б'єль-Б'ярре і новозеландський центровий Джорді Барретт. Б'єль-Б'ярре визнали гравцем чемпіонату Шести націй 2026 року.

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Номінація для відкриттів року

World Rugby також назвала претендентів на нагороду проривному гравцеві року. Серед номінантів — французи Фаб'ян Бро-Буорі та Аарон Грандідьє-Нкананг, представник ПАР Поль де Вільє і японський флайхав Рюносуке Іто.

Переможців обох номінацій оголосять під час фіналів Nations Championship у Твікенгемі цього вікенду.

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