Регулятор Англії закликав повернути очні іспити через ШІ — The Guardian

Регулятор вищої освіти Англії Office for Students закликав університети ширше використовувати традиційні письмові іспити та очні презентації, оскільки застосування штучного інтелекту ускладнює оцінювання студентських робіт. Про це повідомляє The Guardian.

Ризик для довіри до дипломів

В Office for Students заявили, що поширене використання ШІ для написання есе, дисертацій і виконання іспитів із доступом до матеріалів загрожує довірі до дипломів англійських університетів. Студенти повідомляли дослідникам, що їхні однокурсники хвалилися використанням ШІ, яке викладачі не виявили.

Регулятор попередив заклади вищої освіти: якщо вони не розроблять обґрунтовані й надійні способи перевірки знань і навичок студентів для протидії ризикам, пов’язаним із ШІ, це може порушувати умови їхньої реєстрації та призвести до санкцій.

Нові підходи до оцінювання

Директор зі стратегії та реалізації Office for Students Джош Флемінг назвав використання ШІ у вищій освіті ризиком для системи, який може підірвати навчання студентів і здатність закладів оцінювати їхні знання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними регулятора, чимало університетів уже змінили підходи до оцінювання. Серед варіантів — письмові іспити в аудиторіях, усні іспити, відомі як viva, а також завдання, у яких студенти мають критично оцінити або відредагувати матеріал, створений ШІ. Ще один підхід передбачає оцінювання процесу роботи: студентам пропонують пояснити, як саме вони збирали інформацію та готували завдання.

Опитування студентів і викладачів

У дослідженні Office for Students та благодійної організації Advance HE взяли участь понад 300 студентів і працівників 127 університетів та коледжів. Деякі викладачі заявили, що значну частину письмових робіт тепер повністю або частково створюють за допомогою ШІ, а наявні способи оцінювання в окремих випадках можуть не відображати реальних знань студентів.

Учасники опитування також розповідали, що студенти іноді виконують завдання за допомогою ШІ за кілька хвилин і отримують оцінки, подібні до тих, хто виконував роботи без використання ШІ. Викладачі повідомляли про численні схожі за стилем роботи з однаковими посиланнями на джерела.

Читай нас у