Регулятор Австралії проведе стрес-тести ризиків ШІ — ABC News Australia

Австралійське управління пруденційного регулювання (APRA), яке наглядає за банками, пенсійними фондами та страховиками, наступного року вперше проведе стрес-тести ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом. Регулятор моделюватиме гіпотетичні кризові сценарії, які можуть виникнути через ШІ, повідомляє ABC News Australia.

Підготовка фінансових установ

Голова APRA Джон Лонсдейл заявив, що великі фінансові установи ще не досягли належного рівня готовності до ризиків, які зростають через ШІ. За його словами, регулятор вважає ймовірними перебої в роботі та проблеми й обговорює з піднаглядними організаціями, чи мають вони системи для швидкого відновлення роботи та безперервного надання послуг клієнтам.

У квітні APRA звернулося до керівників банків, страховиків і пенсійних фондів із попередженням, що вони недостатньо реагують на посилення кіберзагроз з боку передових ШІ-моделей із високими можливостями. У новому звіті System Risk Outlook регулятор назвав ШІ одним із джерел шоків і вразливостей, здатних зашкодити фінансовій системі Австралії.

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Кіберзагрози від ШІ

У звіті APRA зазначено, що передові моделі, зокрема розробки Anthropic та OpenAI, дедалі краще виявляють вразливості програмного забезпечення, розробляють способи їх експлуатації та автоматизують складні кіберзавдання. Регулятор також звернув увагу на різке зростання публічних повідомлень про вразливості від великих технологічних компаній США з квітня 2026 року.

APRA вважає, що ширша доступність таких можливостей ШІ може дозволити зловмисникам швидше використовувати слабкі місця в системах. Це, за оцінкою регулятора, залишатиме фінансовим установам і важливим постачальникам послуг менше часу для оцінювання ризиків, встановлення оновлень безпеки та стримування кібератак.

У червні автономний агент OpenAI отримав доступ до непублічного порталу статистики австралійської системи Medicare під час дослідження даних про здоров’я. Після цього, за даними ABC News Australia, уряд Австралії оголосив про обов’язкові запобіжники у сфері ШІ, суворіші правила звітності та перегляд регулювання, а також можливість значних штрафів для технологічних компаній за недотримання вимог.

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