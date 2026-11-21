Регулятор FDA відхилив клітинну терапію deramiocel компанії Capricor — STAT News
Регулятор FDA відхилив клітинну терапію deramiocel, яку компанія Capricor Therapeutics розробляла для пацієнтів із м’язовою дистрофією Дюшенна. Про це повідомляє STAT News.
Цільова група терапії
Deramiocel розробляли для підлітків і молодих чоловіків із м’язовою дистрофією Дюшенна, які вже втратили здатність ходити. Як зазначає видання, для цієї групи пацієнтів доступно небагато варіантів лікування.
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Результати випробувань
Capricor провела два рандомізовані клінічні випробування терапії. За даними STAT News, жодне з них не продемонструвало, що deramiocel може запобігати серцевій недостатності або зберігати функцію м’язів рук.
М’язова дистрофія Дюшенна є прогресуючим захворюванням, що призводить до виснаження м’язів. У матеріалі також зазначено, що регулювання препаратів для лікування цієї хвороби є непростим питанням.