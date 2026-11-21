Регулятор FDA відхилив клітинну терапію deramiocel, яку компанія Capricor Therapeutics розробляла для пацієнтів із м’язовою дистрофією Дюшенна. Про це повідомляє STAT News.

Цільова група терапії

Deramiocel розробляли для підлітків і молодих чоловіків із м’язовою дистрофією Дюшенна, які вже втратили здатність ходити. Як зазначає видання, для цієї групи пацієнтів доступно небагато варіантів лікування.

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Результати випробувань

Capricor провела два рандомізовані клінічні випробування терапії. За даними STAT News, жодне з них не продемонструвало, що deramiocel може запобігати серцевій недостатності або зберігати функцію м’язів рук.

М’язова дистрофія Дюшенна є прогресуючим захворюванням, що призводить до виснаження м’язів. У матеріалі також зазначено, що регулювання препаратів для лікування цієї хвороби є непростим питанням.

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