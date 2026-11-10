Регулятор Нідерландів перевіряє Biogen через тест для Тайсабрі — STAT News

У Нідерландах Нідерландське управління з питань споживачів і ринків (ACM) розслідує, чи могла компанія Biogen зловживати домінуючим становищем на ринку препаратів для лікування розсіяного склерозу та пов’язаних із ними аналізів крові. Перевірка стосується доступу до тесту, який Biogen надає пацієнтам, що отримують її препарат Tysabri.

Доступ до тесту

Як повідомляє STAT News, ACM з’ясовує, чи відмовлялася компанія робити цей тест доступним пацієнтам, які лікуються конкурентними препаратами, зокрема Tyruko. Tyruko — біосимілярний препарат, який продає Sandoz.

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Моніторинг ризику інфекції

Пацієнти, які отримують Tysabri — найбільш продаваний препарат Biogen, — мають регулярно проходити тестування на ризик розвитку прогресивної мультифокальної лейкоенцефалопатії. Це інфекція, спричинена вірусом, яка може бути смертельною або призвести до тяжкої інвалідності.

Biogen розробила тест на цей вірус і безоплатно надає його лише пацієнтам, які лікуються Tysabri. Розслідування ACM має встановити, чи така практика могла становити зловживання домінуючим становищем.

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