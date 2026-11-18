У Німеччині уповноважений із захисту даних землі Гессен розпочав розслідування щодо Deutsche Bank після витоку внутрішніх записів банку. За даними Cyprus Mail, перевірку проводить відомство комісара із захисту даних Александера Роснаґеля, оскільки штаб-квартира Deutsche Bank розташована у Франкфурті-на-Майні.

Що перевіряє регулятор

Регулятор має з’ясувати, чи запровадив банк належні заходи захисту даних, а також чи своєчасно повідомив про витік компетентні органи. Окремо Роснаґель перевірить, чи Deutsche Bank без зволікань поінформував людей, яких стосувався інцидент.

За словами Роснаґеля, його відомство запросило у банку додаткову інформацію та документи. Deutsche Bank повідомив Reuters, що сам поінформував відповідні органи про витік. Про початок перевірки раніше написала німецька газета Handelsblatt.

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Витік внутрішніх даних

Розслідування розпочали на тлі повідомлень про витік 15 мільйонів внутрішніх записів Deutsche Bank. Публікації на основі цих даних знову привернули увагу до попередніх відносин німецького банку з клієнтами, серед яких згадувалися російські олігархи, президент США Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн.

У Deutsche Bank заявили, що порушені у публікаціях питання стосуються подій багаторічної давнини, а банк відтоді посилив системи контролю. За даними Reuters, витік негативно вплинув на репутацію фінустанови та спричинив падіння вартості її акцій.

Financial Times також повідомила, що у 2017 році Deutsche Bank помилково надіслав податковий документ Трампа бухгалтеру іншого клієнта. Трамп, коментуючи цей випадок під час поїздки до Маніли, заявив, що банк не мав розкривати документ і назвав це незаконним. Deutsche Bank не прокоментував його реакцію.

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