Регулятор Пакистану підвищив тариф для промисловості до 25,30 рупії — Dawn

У Пакистані Національне управління з регулювання електроенергетики (Nepra) підвищило спеціальний тариф для промислових споживачів з 22,98 до 25,30 рупії за одиницю електроенергії. Рішення стосується пакета стимулювання додаткового споживання електрики, запровадженого для пожвавлення промислової діяльності. Як повідомляє Dawn, промисловий сектор виступав проти пакета, заявляючи, що він не приніс очікуваної користі та збільшував рахунки за електроенергію.

Голоси розділилися порівну

За перегляд тарифу проголосували голова Nepra Васім Мухтар і член органу з юридичних питань, тоді як членкиня з тарифних питань Аміна Ахмед і член з питань розвитку Максуд Анвар виступили проти. Голоси розділилися порівну, тому Мухтар скористався вирішальним голосом і підтримав ставку 25,30 рупії.

У спільній окремій думці Ахмед і Анвар назвали запропонований тариф необґрунтованим. За їхніми словами, внутрішні розрахунки Nepra визначали граничну вартість додаткової електроенергії на рівні 31,83 рупії за одиницю. Вони закликали тимчасово призупинити пакет до отримання достовірних даних, а не зберігати його за ставкою, яка, на їхню думку, не відображає реальної вартості постачання.

Голова регулятора зазначив, що висновки двох членів потребують серйозного розгляду. Водночас він вважав передчасним припинення програми та заявив, що Міністерству енергетики слід надати ще одну можливість подати інформацію, яку Nepra неодноразово вимагало.

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Попередження для енергетичних структур

Усі чотири члени Nepra поклали відповідальність за затримку перегляду на енергетичний підрозділ уряду та підпорядковані йому структури. Регулятор заявив, що Independent System and Market Operator та Power Planning and Monitoring Company не надали належно оформлених даних про граничну ціну, хоча були зобов’язані це зробити.

Nepra встановило строки для подання необхідної інформації та попередило: невиконання вимог може вплинути на результати перегляду програми, включно з її призупиненням або припиненням. Регулятор також заявив про можливість юридичних проваджень щодо структур, які не виконають вимоги у визначений термін.

Додаткова сума в листопадових рахунках

Окремо Nepra дозволило енергорозподільчим компаніям додати до листопадових рахунків усіх споживачів 2,37 рупії за одиницю електроенергії в межах механізму щомісячного коригування вартості палива. Це має забезпечити відшкодування додаткових 25 млрд рупій.

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