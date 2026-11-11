Регулятор Південної Кореї оштрафував 15 дилерів за змову — Channel NewsAsia

Комісія зі справедливої торгівлі Південної Кореї наклала штрафи загальною сумою 1,6 трлн вон, або близько 1,2 млрд доларів, на 15 місцевих брокерських компаній і банків. Регулятор заявив, що вони змовлялися під час аукціонів державних облігацій упродовж понад трьох років, повідомляє Channel NewsAsia.

Обмінювалися даними перед поданням заявок

За даними комісії, від січня 2020 року до червня 2023 року 15 первинних дилерів обмінювалися телефоном або через месенджер Telegram інформацією про дохідність своїх заявок за одну-дві хвилини до завершення приймання заявок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Йдеться про 150 аукціонів державних облігацій. У 145 із них учасники, за твердженням регулятора, безпосередньо узгоджували дохідність і обсяги заявок.

Регулятор заявив про штучне зростання дохідності

Комісія зі справедливої торгівлі зазначила, що ці дії спричинили штучне підвищення дохідності південнокорейських облігацій. Регулятор очікує, що накладені санкції посилять ефективну конкуренцію на аукціонах облігацій та підвищать ефективність управління державними фінансами.

Читай нас у