Регулятор Південної Кореї оштрафував Coupang на $220 млн — Channel NewsAsia

Антимонопольний регулятор Південної Кореї 9 листопада заявив про накладення на компанію електронної комерції Coupang штрафу в розмірі 300,8 млрд вон, або близько $220,59 млн. Комісія з чесної торгівлі Кореї пов’язала санкцію зі зловживанням компанією її домінантним становищем на ринку доставки їжі. Про це повідомило Channel NewsAsia.

За наведеним у повідомленні обмінним курсом, один долар США дорівнював 1363,6400 вон.

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Умови для продавців

За даними Комісії з чесної торгівлі Кореї, Coupang вимагала від продавців зрівнювати запропоновані ними умови з вигідними умовами на платформах-конкурентах. Регулятор також заявив, що компанія застосовувала санкції до продавців, які не виконували цієї вимоги.

Оцінка регулятора

На думку Комісії з чесної торгівлі Кореї, такі практики обмежували конкуренцію у секторі застосунків для доставки їжі. Регулятор вважає, що вони звужували можливість продавців самостійно встановлювати ціни та інші умови торгівлі, а також перешкоджали діяльності конкурентів Coupang.

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